GFVip | Sophie e il bigliettino di Soleil | ‘vedi che è destino?’

All'interno della casa del GF Vip, i coinquilini si sono scambiati un piccolo regalo di Natale in anticipo, grazie a uno degli sponsor della trasmissione. LEGGI ANCHE: — GFVip, Soleil perde per un attimo il bracciale di Aldo: ecco come reagisce https://twitter.com/crucebrasiliana/status/1466502476568350722Ogni vip ha preparato un bracciale accompagnato da un bigliettino, e ogni concorrente poi ne ha scelto uno a caso dal mucchio e ha provato a indovinare da chi era stata scritta la dedica. https://twitter.com/GerardoSantopie/status/1466499268454330369https://twitter.com/benzosdimples/status/1466519603232837640Sophie, con sua grande gioia, ha pescato il pacchettino di Soleil, e il biglietto riportava la frase: "Mille sfumature che ti insegnano a guardare con occhi diversi". A sua volta ...

