GFVip, Miriana Trevisan ha bestemmiato? Scoppia il caso sul social (Di venerdì 3 dicembre 2021) Al Grande Fratello Vip Miriana Trevisan a rischio espulsione per aver bestemmiato ? Il presunto video incriminato sta rimbalzando sui social e ha scatenato il dibattito: alcuni utenti stanno chiedendo ... Leggi su leggo (Di venerdì 3 dicembre 2021) Al Grande Fratello Vipa rischio espulsione per aver? Il presunto video incriminato sta rimbalzando suie ha scatenato il dibattito: alcuni utenti stanno chiedendo ...

Advertising

GrandeFratello : Miriana, stasera NON SEI STATA ELIMINATA... perché sei la PREFERITA dal pubblico! #GFVIP - AnnachiaraRatt1 : RT @bagnotrash: ?? ANTICIPAZIONI -Giamaria e Sophie: scoppia la passione nella notte -Il primo litigio di Alex e Soleil -Alex si è dichiara… - CooBooBoo : Katia ha sempre avuto giudizi tranchant su tutti, e puzza molto questa condiscendenza in questo tiramolla di Solei… - NoemitaQ : Due cose: 1. Che coglioni con il teatrino #Alex #Soleil #Delia: non se ne può più! 2. Ma lasciate vivere in pace… - petalosastrale : RT @LittleDorrit24: Ora mi sono rotta il cazzo: SOLEIL SI STA STRUSCIANDO DA DUE SETTIMANE CON UNO SPOSATO MA È LA POVERA VITTIMA E ALEX… -