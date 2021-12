GF Vip | «ricchi0ne» – «le cavo i denti» – «fr0cio» e non solo Tutti gli scivoloni di Katia Ricciarelli

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 3 dicembre 2021)- US Endemol Shine L’uscita infelice dia proposito di Biagio D’Anelli - ha chiesto a Soleil e Manila se l’uomo fosse “normale o gay” – è soltanto l’ultima tra le non poche pronunciate dalla donna nel corso dei due mesi e mezzo trascorsi all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Frasi, dal sapore omofobo o razzista, che non sono state stigmatizzate a dovere dal programma, ma che hanno invece avuto grossa risonanza sul web. Ripercorriamole insieme. GF Vip: i primi sfondoni diIl primo scivolone è stato commesso dadopo soli due giorni dall’ingresso nella casa. “Turbata” da una camicia per lei troppo colorata, in stile hawaiano indossata da Alex, la cantante aveva infatti affermato: “Sembri un poco ricc*ione“. Scivolone a cui, ...