GF Vip | Lulù rovina la serata a Sophie e Gianmaria sotto le coperte | la domanda nel momento meno opportuno

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Tra i telespettatori del GF Vip sta facendo discutere il comportamento diSelassié nei confronti diAntinolfi e diCodegoni, appartatile. Ma cosa avrà mai combinato la principessa etiope nei confronti dei due coinquilini? Avrà davveroto la loro? LEGGI ANCHE:– GF Vip, la reazione didopo i baci con: come ha reagito quando lui si è allontanatolaCodegoni e aAntinolfi? La Selassié interrompe di continuo i due coinquilini mentre se ne stanno appartatile, causando il giubilo tra i telespettatori ...

Advertising

infoitcultura : GF Vip 6, altra lite in giardino tra Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo - infoitcultura : Alfonso Signorini GF Vip, la voce: 'Ha chiesto squalifica di Lulù Selassié' - infoitcultura : GF Vip, Rosalinda Cannavò si scaglia contro Lulù Selassié: “Esagerazione pazzesca” - infoitcultura : Grande Fratello Vip, l'accanimento degli autori e di Alfonso Signorini nei confronti di Lulù: ecco il motivo - NontelodicoEnza : @981Avvocato @sheilalafranca Ma discusso di che ? Chi lo conosceva prima dai . Lulu frequentava persone vip già da… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Lulù

Gossip News

...tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi A poche ore dalla nuova diretta del Grande Fratello, ... Con la complicità diSelassiè , i due si sono ritrovati nello stesso letto. Ma, a confermare i ...ALEX BELLI E IL BACIO CON SOLEIL SORGE/ "Delia? Non so come avrà reagito" Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi, notte bollente al Grande Fratello2021 Con la complicità diSelassiè, amica ...