GF Vip, il padre di Manuel Bortuzzo pubblica un video dove si denigra Lulù Salassié (Di venerdì 3 dicembre 2021) L'intolleranza della famiglia di Manuel Bortuzzo – in primis del padre Franco – nei confronti di Lulù Salassié, che per un po' di tempo è stata la fiamma del nuotatore finito sulla sedia a rotella nel corso di una sparatoria, è nota, ma stavolta l'uomo ha esagerato. Il signor Bortuzzo, infatti, ha pubblicato un video dove si vede la principessa del Grande Fratello Vip 6 mentre si lamenta con le costumiste usando un linguaggio scurrile e dicendo molte cattiverie. Va da sé che l'episodio in sé non deponga a favore di Lulù, ma il fatto che Franco Bortuzzo lo ripubblichi è un chiaro tentativo di infangare la ragazza che in tanti in queste ore stanno condannando.

