Gf Vip | Biagio D' Anelli svela cosa è successo con Miriana sotto le coperte

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Non appena entrato nella Casa del Grande Fratello Vip,D'è riuscito subito ad entrare in sintonia con gli altri concorrenti. L'opinionista pugliese ha stabilito subito un legame con Lulu Selassiè, Sophie Codegoni, ma anche conTrevisan, con cui condivide la camera da letto. Insieme aè stato beccatoledalla telecamere, scatenando subito le reazioni sui social. Nello stesso letto,hanno trascorso un po' di tempo prima di svegliarsi e iniziare una nuova giornata. Matra la showgirl partenopea e il nuovo gieffino di San Giovanni Rotondo? Are i dettagli è stato proprio...

Advertising

gaypressit : Ancora #omofobia al #GFVip6 da parte di #KatiaRicciarelli. Parlando con #Soleil e #Manila riferendosi a… - DavidMon87 : Mi pare già di sentire Signorini sminuire anche lo scivolone contro Biagio. #GFVIP GF Vip: «ricchi0ne» – «le cav… - infoitcultura : Gf Vip, lo scivolone omofobo di Katia Ricciarelli: 'Biagio è normale o gay?' - infoitcultura : Katia Ricciarelli al GF Vip: «Ma Biagio è normale o è gay?» - infoitcultura : Gf Vip 6, Katia Ricciarelli nella bufera, “Biagio è normale o è gay?”, il web la massacra -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Biagio

... poi Valeria Marini, Giacomo Urtis eD'Anelli - si fanno conoscere e, per questo, non mancano scambi di opinioni e discussioni. Del resto, nella Casa di Grande Fratelloè in atto uno ...Privarti quando uno ti piace secondo me è sbagliato', il commento di. Il riferimento è alla notte di passione. GFVip, la reazione di Sophie Codegoni 'Io non sono pentita, ieri avevo veramente ...Ventiquattresimo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show condotto da Alfonso Signorini con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste. Tra i protagonisti della puntata A ...Al Grande Fratello Vip Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan hanno trascorso la notte insieme. I coinquilini naturalmente hanno chiesto dettagli al diretto interessato, che ha ...