GF Vip 6 | bestemmia in diretta? Il pubblico chiede l’eliminazione

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Secondo quanto fatto notare dalda casa, uno dei concorrenti sembra aver imprecato in. Mancano poche ore alla seconda puntata della settimana del GF Vip 6 e gli argomenti di cui parlare non fanno che aumentare con il passare delle ore. Il primo tema della serata sicuramente sarà l’avvicinamento dopo il litigio tra L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

GossipeTrash : Bestemmia al gf vip… ?? - blogtivvu : Miriana Trevisan ha bestemmiato al Grande Fratello Vip? Ecco il video - supermalaxx : -

Ultime Notizie dalla rete : Vip bestemmia

...Fratello? Il popolo della rete è diviso in due: chi ha sentito "Porc* di*" e chi "Li ho portati io" , personalmente sono di questa seconda corrente di pensiero e non sento traccia di...Nel corso della mattinata, abbiamo ricevuto diverse segnalazioni da parte dei nostri utenti che rivelano unaproferita da Manuel Bortuzzo al Grande Fratellonella notte appena trascorsa. Manuel avrebbe imprecato intorno a mezzanotte e mezza in compagnia di alcuni inquilini durante i gavettoni ...Un gieffino del famigerato programma si lascia sfuggire una bestemmia. Chi è il concorrente del GF Vip 6 che rischia la squalificazione.Grande Fratello VIP: Miriana Trevisan ha bestemmiato, ieri notte dove aver sentito Sophie e Gianmaria fare l'amore: VIDEO BESTEMMIA ...