“Gestiva un traffico di droga” | arrestata una 36enne militante della Lega Sui suoi social selfie con Salvini e post anti-green pass

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Jona Mullaraj,leghista di origini albanesi e residente a Saronno (Varese), è statagiovedì dai carabinieri a Desio, in Brianza, con l’accusa di aver gestito undi. Le sono stati sequestrati 450 chili di hashish. Arrivata in Italia anni fa, sul suo profilo Facebook compaiono molte foto dov’è impegnata in gazebo ed eventi, oltre acon Matteoe altri leader locali del Carroccio, nonchédi sostegno manifestazioni no. Ufficialmente, Mullaraj lavora nel settore dell’edilizia. Stando alle indagini dei carabinieri coordinati dalla Procura di Monza, però, era lei a esercitare il controllo sulla rete di spaccio ...

Jona Mullaraj, 36enne militante leghista di origini albanesi e residente a Saronno (Varese), è stata arrestata giovedì dai carabinieri a Desio, in Brianza, con l'accusa di aver gestito un traffico di droga.