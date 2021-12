Germania | morto l’ultimo campione del mondo 1954 ancora in vita

(Di venerdì 3 dicembre 2021) E’oggi all’età di 89 anni Horst Eckel, uno degli eroi dellaOvest che batté a sorpresa la grande e favorita Ungheria nella finale dei Mondiali delin Svizzera. Eraindella nazionale protagonista del ‘miracolo di Berna’. Lo rende noto la Federcalcio tedesca. Nella finale l’esterno era stato il giocatore tedesco più giovane in campo. Oltre a Fritz Walter, Horst Eckel è stato l’unico nella rosa dell’allenatore della Nazionale Sepp Herberger a giocare tutte le sei partite della Coppa delin Svizzera. Il tecnico aveva affidato a Eckel un compito speciale in quella finale: seguire e mettere fuori gioco il regista ungherese Nándor Hidegkuti. Eckel ha giocato 32 partite ...

E' morto oggi all'età di 89 anni Horst Eckel, uno degli eroi della Germania Ovest che batté a sorpresa la grande e favorita Ungheria nella finale dei Mondiali del 1954 in Svizzera. Era l'ultimo ...
Addio a Horst Eckel. E' morto Horst Eckel, campione del mondo della Germania Occidentale del 1954: i tedeschi batterono l'Ungheria 3-2 nella finale andata in scena al Wankdorf ...