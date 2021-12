Germania: Merkel lascia il potere, Nina Hagen la sua colonna sonora (Di venerdì 3 dicembre 2021) Messa a dura prova dalla quarta ondata della pandemia di Covid, la Germania affronta la svolta politico-istituzionale più importante degli ultimi 16 anni. La cancelliera uscente, Angela Merkel, come da programma, ha dato definitivamente il suo addio alla vita pubblica. Ininterrottamente al timone del paese dal 2005, ora cambia vita e, per sua scelta, si ritira. Dalla prossima settimana si insedierà, alla testa del cosiddetta ‘coalizione semaforo’ il nuovo cancelliere, il socialdemocratico Olaf Scholz. Finora è stato vicecancelliere e ministro delle Finanze con Merkel. Merkel: “Alla prova come leader e come donna“ “Auguro alla futura coalizione tutto il meglio della fortuna e molto successo” ha dichiarato Angela Merkel il 2 dicembre durante la cerimonia di saluto alle forze armate. “I miei 16 anni da ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 3 dicembre 2021) Messa a dura prova dalla quarta ondata della pandemia di Covid, laaffronta la svolta politico-istituzionale più importante degli ultimi 16 anni. La cancelliera uscente, Angela, come da programma, ha dato definitivamente il suo addio alla vita pubblica. Ininterrottamente al timone del paese dal 2005, ora cambia vita e, per sua scelta, si ritira. Dalla prossima settimana si insedierà, alla testa del cosiddetta ‘coalizione semaforo’ il nuovo cancelliere, il socialdemocratico Olaf Scholz. Finora è stato vicecancelliere e ministro delle Finanze con: “Alla prova come leader e come donna“ “Auguro alla futura coalizione tutto il meglio della fortuna e molto successo” ha dichiarato Angelail 2 dicembre durante la cerimonia di saluto alle forze armate. “I miei 16 anni da ...

