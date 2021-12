Germania e vaccini, una relazione complicata (anche dal Dr. Mertens) (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ancora una volta, la Germania si conferma lo Stato più diffidente sui vaccini anti-Covid tra i grandi Paesi europei. L’ultima prova arriva dalle parole di Thomas Mertens, presidente della Commissione tedesca Stiko specializzata su vaccini presso il Robert Koch Institute, in merito alla vaccinazione pediatrica. Se qui in Italia autorità sanitarie ed esperti sono pressoché unanimi nel raccomandare l’iniezione ai bambini tra i 5 e gli 11 anni, in Germania è la massima autorità in merito di vaccini a esprimere riserve sull’opportunità di vaccinare la popolazione pediatrica. Parlando in un podcast della Frankfurter Allgemeine Zeitung, Mertens ha dichiarato che sulla base dei dati attualmente disponibili “non vaccinerebbe i propri figli contro il Covid”. Il motivo – ha ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ancora una volta, lasi conferma lo Stato più diffidente suianti-Covid tra i grandi Paesi europei. L’ultima prova arriva dalle parole di Thomas, presidente della Commissione tedesca Stiko specializzata supresso il Robert Koch Institute, in merito alla vaccinazione pediatrica. Se qui in Italia autorità sanitarie ed esperti sono pressoché unanimi nel raccomandare l’iniezione ai bambini tra i 5 e gli 11 anni, inè la massima autorità in merito dia esprimere riserve sull’opportunità di vaccinare la popolazione pediatrica. Parlando in un podcast della Frankfurter Allgemeine Zeitung,ha dichiarato che sulla base dei dati attualmente disponibili “non vaccinerebbe i propri figli contro il Covid”. Il motivo – ha ...

Advertising

matteorenzi : Angela Merkel dice: quanto vorrei che sui vaccini la Germania fosse come l’Italia. Io dico: grazie Figliuolo, grazi… - LaStampa : La Germania sceglie la linea dura: è reato paragonare i vaccini all'Olocausto, condannato un No Vax - Corriere : In Germania condanne per chi accosta i vaccini all’Olocausto - KateBul : Viva la sincerità!!! Ma in Italia tutti babbei?? - ismaylyusuf : Germania, il presidente della commissione sui vaccini: «ai miei figli non lo farei» -