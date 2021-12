Germania, condannato no vax per aver paragonato mascherina alle camere a gas (Di venerdì 3 dicembre 2021) No vax paragona le restrizioni anti-Covid varate in Germania con la Shoah, condannato al pagamento di un’ammenda di 18.000 euro Germania, condannato a pagare un’ammenda di 18.000 euro l’uomo che in una protesta contro le restrizioni anti-Covid ha paragonato la mascherina alle camere a Gas. L’accusa è quella di aver minimizzato lo sterminio degli ebrei. In merito il Paese ha infatti una legislazione molto severa: il codice penale tedesco prevede una pena fino a 3 anni per l’apologia del nazismo. Anche l’uso del saluto romano in pubblico è sanzionato. Le autorità di polizia sono anche molto attente a oscurare post e messaggi sui social che possano in qualche maniera risultare “nostalgici”. Nel gennaio del 2020 è invece stato ... Leggi su zon (Di venerdì 3 dicembre 2021) No vax paragona le restrizioni anti-Covid varate incon la Shoah,al pagamento di un’ammenda di 18.000 euroa pagare un’ammenda di 18.000 euro l’uomo che in una protesta contro le restrizioni anti-Covid halaa Gas. L’accusa è quella diminimizzato lo sterminio degli ebrei. In merito il Paese ha infatti una legislazione molto severa: il codice penale tedesco prevede una pena fino a 3 anni per l’apologia del nazismo. Anche l’uso del saluto romano in pubblico è sanzionato. Le autorità di polizia sono anche molto attente a oscurare post e messaggi sui social che possano in qualche maniera risultare “nostalgici”. Nel gennaio del 2020 è invece stato ...

