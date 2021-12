Gerard Butler star dell'action thriller Kandahar, in fase di ripresa in Arabia Saudita (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il primo film di Hollywood di alto profilo girato nella regione di AlUla, in Arabia Saudita, è il thriller Kandahar, interpretato da Gerard Butler. Hanno preso il via in Arabia Saudita le riprese di Kandahar, action thriller interpretato dalla star Gerard Butler e diretto da Ric Roman Waugh. Kandahar è il primo progetto di Hollywood di alto profilo ad essere in grado di girare nella regione di AlUla. Nel cast anche Ali Fazal e Navid Negahban. Kandahar è diretto da Ric Roman Waugh, che ha scritto la sceneggiatura con l'ex ufficiale dell'intelligence militare Mitchell LaFortune. La storia si basa sulle ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il primo film di Hollywood di alto profilo girato nella regione di AlUla, in, è il, interpretato da. Hanno preso il via inle riprese diinterpretato dallae diretto da Ric Roman Waugh.è il primo progetto di Hollywood di alto profilo ad essere in grado di girare nella regione di AlUla. Nel cast anche Ali Fazal e Navid Negahban.è diretto da Ric Roman Waugh, che ha scritto la sceneggiatura con l'ex ufficiale'intelligence militare Mitchell LaFortune. La storia si basa sulle ...

