Genoa, Rovella e Sturaro out per la sfida alla Juventus: il comunicato

Il Genoa perde sia Rovella che Sturaro per l'importante impegno del weekend contro la Juventus: il comunicato

Il Genoa in vista della sfida contro la Juventus dovrà fare a meno di Rovella e Sturaro. Il comunicato del club con le condizioni dei due calciatori:

comunicato – «Gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto Nicoló Rovella hanno evidenziato una lesione distrattiva del retto femorale destro. Le condizioni cliniche del giocatore verranno rivalutate nelle prossime settimane. Gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto Stefano Sturaro hanno invece evidenziato un affaticamento al bicipite femorale sinistro, da rivalutare nei prossimi giorni.»

