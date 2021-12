Genoa, lesione al retto femorale per Rovella. Il report (Di venerdì 3 dicembre 2021) In vista della sfida di domenica contro la Juventus, il Genoa deve fare i conti con due nuovi infortuni. Gli esami ai quali si è sottoposto Rovella hanno evidenziato una lesione del retto femorale. Per quanto riguarda Sturaro le notizie per Shevchenko sono più rassicuranti ma anche lui dovrà saltare la gara dell’Allianz Stadium. Ecco il comunicato del Genoa: “Gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto Nicoló Rovella hanno evidenziato una lesione distrattiva del retto femorale destro. Le condizioni cliniche del giocatore verranno rivalutate nelle prossime settimane. Gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto Stefano Sturaro hanno invece evidenziato un affaticamento al bicipite femorale ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 3 dicembre 2021) In vista della sfida di domenica contro la Juventus, ildeve fare i conti con due nuovi infortuni. Gli esami ai quali si è sottopostohanno evidenziato unadel. Per quanto riguarda Sturaro le notizie per Shevchenko sono più rassicuranti ma anche lui dovrà saltare la gara dell’Allianz Stadium. Ecco il comunicato del: “Gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto Nicolóhanno evidenziato unadistrattiva deldestro. Le condizioni cliniche del giocatore verranno rivalutate nelle prossime settimane. Gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto Stefano Sturaro hanno invece evidenziato un affaticamento al bicipite...

