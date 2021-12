Gene Gnocchi a La Confessione (Nove) di Peter Gomez: “Nel ’93 ho rotto con la Gialappa’s. Oggi lo riconosco: ho sbagliato io” (Di venerdì 3 dicembre 2021) Gene Gnocchi, ospite de La Confessione di Peter Gomez venerdì 3 dicembre, ricostruisce la rottura che, nel 1993, lo portò a lasciare Mai Dire Gol, il celebre programma su Italia 1 che conduceva insieme a Teo Teocoli nei panni di Peo Pericoli. “Qui siamo a La Confessione quindi mi devi spiegare una cosa: Mai dire gol, Gialappa’s. Lei ha quasi subito rotto a quell’epoca dicendo testualmente: ‘Mi piace lavorare in un ambiente in cui sento di essere benvoluto. Se non è così me ne vado’. Cosa diavolo era successo?”, ha domandato il direttore de Ilfattoquotidiano.it. “C’erano dei piccoli screzi con la Gialappa’s che poi si sono ricomposti, però lì credo di aver sbagliato io anche perché con Teo (Teocoli, ndr) il sodalizio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021), ospite de Ladivenerdì 3 dicembre, ricostruisce la rottura che, nel 1993, lo portò a lasciare Mai Dire Gol, il celebre programma su Italia 1 che conduceva insieme a Teo Teocoli nei panni di Peo Pericoli. “Qui siamo a Laquindi mi devi spiegare una cosa: Mai dire gol,. Lei ha quasi subitoa quell’epoca dicendo testualmente: ‘Mi piace lavorare in un ambiente in cui sento di essere benvoluto. Se non è così me ne vado’. Cosa diavolo era successo?”, ha domandato il direttore de Ilfattoquotidiano.it. “C’erano dei piccoli screzi con lache poi si sono ricomposti, però lì credo di averio anche perché con Teo (Teocoli, ndr) il sodalizio ...

Advertising

concetta1915 : RT @neuroniliberi: Ma come? Ma perchè? Ma chi caxxo? #Bizzarri così bravo porta alla chiusura un programma storico della RAI con ascolti po… - neuroniliberi : Ma come? Ma perchè? Ma chi caxxo? #Bizzarri così bravo porta alla chiusura un programma storico della RAI con ascol… - DietrolaNotizia : Gene Gnocchi ospite de 'La Confessione' sul Nove - Karis24IT : Rai 2 chiude 'Quelli che...' ... Perché non riproporlo nello storico slot domenicale con Simona Ventura e Gene Gnoc… - anitablanco3 : @Lucaaaa01 Tra loro e Gene Gnocchi è una bella gara..... -