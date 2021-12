GdS – Inter, presto la verità su Eriksen: atteso il parere dei medici (Di venerdì 3 dicembre 2021) L’Inter aspetta Christian Eriksen Giorni importanti per Christian Eriksen che dopo il malore accusato lo scorso giugno agli Europei è tornato ad allenarsi per cercare di ritrovare la condizione fisica dopo tanti mesi di stop. Secondo la Gazzetta dello Sport, presto arriverà anche il momento della verità sul suo futuro. “A breve, probabilmente all’inizio della prossima settimana, arriverà anche il parere dei medici italiani sull’idoneità. L’esito, però, è di fatto scontato: Eriksen non potrà fare attività agonistica in Italia”. L'articolo <em>GdS</em> – Inter, presto la verità su Eriksen: atteso il parere dei medici ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 3 dicembre 2021) L’aspetta ChristianGiorni importanti per Christianche dopo il malore accusato lo scorso giugno agli Europei è tornato ad allenarsi per cercare di ritrovare la condizione fisica dopo tanti mesi di stop. Secondo la Gazzetta dello Sport,arriverà anche il momento dellasul suo futuro. “A breve, probabilmente all’inizio della prossima settimana, arriverà anche ildeiitaliani sull’idoneità. L’esito, però, è di fatto scontato:non potrà fare attività agonistica in Italia”. L'articolo GdS –lasuildei...

Advertising

AlberodiNatale_ : Da dire che Malcuit, Meret e Ghoulam manco da sani vedono il campo del Napoli. Quelli riportati del Milan giocano t… - antoniozurro : @impusino Aspettare Sky per avere info è come aspettare l'annuncio ufficiale. @FcInterNewsit il 26/11 riporta del r… - interchannel_ic : - infoitsport : GdS – Da Kjaer a Koulibaly: Serie A falcidiata. A sorprendere è l’Inter - Vega_977 : #News #GdS - Allarme infortuni, da #Kjaer e #Koulibaly passando per #Chiesa e #Osimhen: #SerieA falcidiata, 901 le… -