Gazzetta: con la Champions il Napoli proporrà a Mertens e Insigne il rinnovo allo stesso ingaggio attuale (Di venerdì 3 dicembre 2021) In un pezzo dedicato ai rinnovi di contratto ancora in bilico, la Gazzetta dello Sport parla anche di Dries Mertens. La sua, scrive la rosea, “è una storia diversa dalle altre: molto napoletana per il grande feeling con la città, seconda soltanto a quella di Lorenzo Insigne (un altro in bilico, all’interno di una partita comunque aperta)”. Il belga vorrebbe restare a Napoli. Il direttore sportivo Giuntoli, prima di Sassuolo Napoli, ha rimandato il discorso a fine stagione. Molto dipenderà dalla Champions. “Il ripristino di quella dimensione europea sarebbe fondamentale. Perché parliamo di Champions determinante? Perché può fare la differenza sulle proposte da presentare a Insigne e Mertens, senza chiedere sacrifici contrattuali, ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 3 dicembre 2021) In un pezzo dedicato ai rinnovi di contratto ancora in bilico, ladello Sport parla anche di Dries. La sua, scrive la rosea, “è una storia diversa dalle altre: molto napoletana per il grande feeling con la città, seconda soltanto a quella di Lorenzo(un altro in bilico, all’interno di una partita comunque aperta)”. Il belga vorrebbe restare a. Il direttore sportivo Giuntoli, prima di Sassuolo, ha rimandato il discorso a fine stagione. Molto dipenderà dalla. “Il ripristino di quella dimensione europea sarebbe fondamentale. Perché parliamo dideterminante? Perché può fare la differenza sulle proposte da presentare a, senza chiedere sacrifici contrattuali, ...

