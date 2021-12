Gazosa | la reunion dopo 20 anni | il medley | da Www Mi Piaci Tu a Stai Con Me Forever

(Di venerdì 3 dicembre 2021) A 20dal loro ultimo album Inseparabili e dal singolo di successo Ogni Giorno Di Più, ieri isi sono riuniti da Serena Bortone nel programma Oggi è Un Altro Giorno. La band ha fatto undelle loro hit:Con Me, Ogni Giorno Di Più e Www MiTu. La formazione del gruppo è quella originale del 1998. Federico Paciotti adesso è un tenore e fa tournée in giro per il mondo, Vincenzo Siani si è sposato, è un papà e continua a suonare e insegna batteria. Jessica Morlacchi – oltre a continuare a cantare – è ormai un volto televisivo (con molto potenziale), Valentina Paciotti come Federico continua a fare concerti. Tutti e quattro stanno pensando di tornare con un nuovo progetto: “Sono passati 20quest’anno. Potremmo anche rifare dei ...

vent'anni dopo a Oggi è un altro giorno: grande emozione per Jessica Morlacchi Momento memorabile nella puntata di Oggi è un altro giorno trasmessa questo pomeriggio, giovedì 2 ... Ma attenzione al video in testa al post perché dopo immancabile momento medley finale, con i veridi nuovo insieme dal vivo per cantare i suoi pezzi più celebri. Stai con me Forever, Ogni ... Nel 1998 il folgorante esordio, con tanto di Sanremo, fino allo scioglimento del gruppo nel 2003.