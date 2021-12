Gabriele Rossi dimentica Gabriel Garko | il nuovo amore

Leggi su piusanipiubelli

(Di venerdì 3 dicembre 2021), popolare attore che si è fatto conoscere per le due diverse partecipazioni ad alcune importanti fiction, in queste ore ha rivelato il nome del suo fidanzato. Dopo, infatti, oggi nella sua vita c’è un vincitore di X Factor.ha fatto molto parlare di sé non solo per la sua carriera ma anche per la sua discussa relazione con, confermata solo di recente visto che il coming out dell’attore è arrivato poco tempo fa, durante un’ingresso nella Casa più spiata d’Italia. In queste ore, però,ha rivelato di aver ritrovato l’e che, anche stavolta, il suo fidanzato è un uomo appartenente al mondo dello spettacolo. Si tratta ...