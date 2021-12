Furino | «Juve | alla fine ci rimette Allegri Scudetto? Spero vinca il Napoli»

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Giuseppe, ex capitano dellantus, ha parlato dell’attuale situazione della formazione bianconera Giuseppe, ex capitano dellantus, ha parlato dell’attuale situazione della formazione bianconera. Le sue dichiarazioni in esclusiva antusnews24.com. SALERNITANA – «Dantino seguo sempre lantus. Contro la Salernitana lanon ha fatto una grande partita, ma ha saputo tenere le redini del gioco e ottenere la vittoria. Per quanto riguarda il Genoa, penso che sia un brutto cliente da affrontare in trasferta: la squadra dovrà giocare bene, come giocherebbe una squadra che ha personalità, tecnica e sicurezza. Dovranno imporre il proprio gioco per vincere a Marassi».– «Non so se mi sarei ...

CALCIOPOLI - 'La gestione delladi allora non mi faceva simpatia, mi è dispiaciuto invece per ... e lui disse 'Avvocato, l'importante è che non fumi'. Intelligentissimo'.Lavinceva cone Scirea prima che con Platini. Oggi quello spirito ce l'ha senz'altro Chiellini, un grande che potrebbe mettersi comodo dietro a una scrivania e invece si batte come fosse ...Intervistato in esclusiva da JuventusNews24, Giuseppe Furino, ex capitano della Juventus, ha parlato dei bianconeri, ripercorrendo diversi momenti della sua carriera da giocatore 8 campionati italiani ...Giuseppe Furino, ex capitano della Juve, ha parlato, in esclusiva a JuventusNews24, anche della corsa scudetto in Serie A. Ecco le sue parole Giuseppe Furino, ex capitano della Juve, ha parlato, in es ...