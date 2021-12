Francia, Marine Le Pen: «La prima legge all’Eliseo? Via gli stranieri che non lavorano» (Di venerdì 3 dicembre 2021) Una legge per garantire il primato dei francesi nell’accesso al welfare, l’espulsione degli stranieri che sono senza lavoro per più di un anno e una riforma costituzionale che sancisca la precedenza delle leggi francesi sull’Ue. Marine Le Pen ha illustrato ieri la legge “cittadinanza-identità-immigrazione”, che sarà la sua prima misura in caso di elezione all’Eliseo e che molti inquadrano nella cornice della concorrenza a destra con Eric Zemmour, il giornalista franco-algerino da questa settimana ufficialmente in corsa per la presidenza della Repubblica. La stretta su assegni familiari e reddito di cittadinanza La legge, che Marine Le Pen ha annunciato di voler sottoporre anche a referendum, ha come primo obiettivo quello di spostare ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 3 dicembre 2021) Unaper garantire ilto dei francesi nell’accesso al welfare, l’espulsione degliche sono senza lavoro per più di un anno e una riforma costituzionale che sancisca la precedenza delle leggi francesi sull’Ue.Le Pen ha illustrato ieri la“cittadinanza-identità-immigrazione”, che sarà la suamisura in caso di elezionee che molti inquadrano nella cornice della concorrenza a destra con Eric Zemmour, il giornalista franco-algerino da questa settimana ufficialmente in corsa per la presidenza della Repubblica. La stretta su assegni familiari e reddito di cittadinanza La, cheLe Pen ha annunciato di voler sottoporre anche a referendum, ha come primo obiettivo quello di spostare ...

