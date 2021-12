Advertising

MediasetTgcom24 : Francia: 'In Polinesia non c'è nessun rischio di radioattività' #francia -

Ultime Notizie dalla rete : Francia Polinesia

TGCOM

... il delegato alla sicurezza nucleare e la protezione da radioattività, Francois Bugaut, ha dichiarato che 'non vi è alcun rischio associato alla radioattività in'. Bugaut ha smentito così ...Nato nel 1803 in, a Cuet, nella regione dell'Ain, Pietro Chanel proveniva da una famiglia ... padre Chanel si stabilì con il confratello Marie Nizier a Futuna, nellaoccidentale, ...Venticinque anni dopo la fine dei test nucleari francesi nell'arcipelago delle isole Tuamotu, il delegato alla sicurezza nucleare e la protezione da radioattività, François Bugaut, ha dichiarato che " ...Il Trattato del Quirinale è "anzitutto è una camera di comunicazione in cui prevenire incomprensioni e scambiarsi opinioni", dice Toscano.