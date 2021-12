FOTO: WALTER ritorna in Germania per un match in WXW (Di venerdì 3 dicembre 2021) L’austriaco WALTER tornerà in Germania a metà dicembre, terra che per prima gli ha dato il trampolino di lancio per il successo globale. Infatti l’ex campione di NXT UK tornerà nella Westside Xtreme Wrestling per festeggiare il 21esimo anno della nascita della promozione europea. Non solo farà un’apparizione ma combatterà addirittura un incontro. Il suo avversario sarà il talentuoso Cara Noir e l’evento andrà in scena il 18 dicembre in quel di Oberhausen. L’ufficialità First. Time. Ever.@WALTERAUT vs. @Cara Noir #wXwAnniversary18. Dezember 2021Turbinenhalle 1, OberhausenTickets: pic.twitter.com/TlixzTLyDE— wXw Germany (@wXwGermany) December 3, 2021 Leggi su zonawrestling (Di venerdì 3 dicembre 2021) L’austriacotornerà ina metà dicembre, terra che per prima gli ha dato il trampolino di lancio per il successo globale. Infatti l’ex campione di NXT UK tornerà nella Westside Xtreme Wrestling per festeggiare il 21esimo anno della nascita della promozione europea. Non solo farà un’apparizione ma combatterà addirittura un incontro. Il suo avversario sarà il talentuoso Cara Noir e l’evento andrà in scena il 18 dicembre in quel di Oberhausen. L’ufficialità First. Time. Ever.@AUT vs. @Cara Noir #wXwAnniversary18. Dezember 2021Turbinenhalle 1, OberhausenTickets: pic.twitter.com/TlixzTLyDE— wXw Germany (@wXwGermany) December 3, 2021

