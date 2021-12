Formula E Test Valencia, giornata 3: ecco tutti i risultati (Di venerdì 3 dicembre 2021) Si corre, eccome se si corre, verso la prossima stagione di Formula E con i Test di Valencia che sono arrivati alla giornata 3. ecco cosa è successo nella pista ospitata dalla comunità Valenciana (Spagna) con tutti i risultati scaturiti al termine di un importante sessione di prove. tutti i risultati della Formula E nei Test Valencia Test importanti in quel di Valencia nella giornata tre dedicata alle prove in vista dell’inizio del prossimo Mondiale 2022 della categoria, voluta dalla FIA, dedicata alle auto elettriche. Il miglior tempo è stato staccato da Mortara su Rokit Venturi Racing, mentre ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 3 dicembre 2021) Si corre,me se si corre, verso la prossima stagione diE con idiche sono arrivati alla3.cosa è successo nella pista ospitata dalla comunitàna (Spagna) conscaturiti al termine di un importante sessione di prove.dellaE neiimportanti in quel dinellatre dedicata alle prove in vista dell’inizio del prossimo Mondiale 2022 della categoria, voluta dalla FIA, dedicata alle auto elettriche. Il miglior tempo è stato staccato da Mortara su Rokit Venturi Racing, mentre ...

