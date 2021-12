Formiche presenta Decode39 LIVE venerdì 10 dicembre alle 10

Leggi su formiche

(Di venerdì 3 dicembre 2021)10ore 10.00 a.m . CET in diretta streaming sui canali social die su www..net, l’evento di lancio di(www..com), il primo sito di insights geopolitici dall’Italia, in inglese e in arabo. L’iniziativa “Here is Italy. Le lenti di Roma sulla politica estera” vedrà protagonisti il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio e il presidente della Fondazione Med-Or Marco Minniti. Introduce Valeria Covato, direttrice di. Modera Flavia Giacobbe, direttrice della rivistanasce come spin-off internazionale di. Offrirà la possibilità di iscriversi a due newsletter, in inglese e in ...