Fisco | governo apre a sindacati | si valuta decontribuzione lavoratori sotto 35mila euro

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Roma, 3 dic. (Adnkronos) - Iavevano chiesto un intervento sulle fasce più deboli, e ilprova a fare un tentativo in questa direzione. La proposta, sul dossier taglio e, sul tavolo del Consiglio dei ministri in corso a Palazzo Chigi prevede che gli sgravi contributivi di 1,5 miliardi stanziati dalvengano destinati, per il 2022, ai dipendentidi reddito, e non piùi 47mila come nell'accordo raggiunto tra Mef e partiti la settimana scorsa. Anche su questo punto, tuttavia, ci sarebbero divisioni nelle forze di maggioranza.

Ilsta inoltre pensando a un contributo di solidarietà per sterilizzare, almeno in parte, gli aumenti delle ...Per quest'anno ilnon ha preso posizioni, se non quella di tamponare la fine di quota 100 con l'introduzione di quota 102. Cioè il pensionamento a 64 anni con 38 di contributi, ma solo per 12 ...Roma, 3 dic. (Adnkronos) – I sindacati avevano chiesto un intervento sulle fasce più deboli, e il governo prova a fare un tentativo in questa direzione. La proposta, sul dossier taglio e fisco, sul ta ...Roma, 3 dic. Un contributo di solidarietà straordinario da far pagare a chi guadagna più di 75 mila euro. La proposta sarebbe stata messa sul tavolo durante la ...