Fisco | decontribuzione | cartelle esattoriali | pensioni È la manovra delle tensioni

Advertising

GuadagnoRaffae2 : RT @antoniomisiani: Le richieste dei sindacati su fisco, lavoro e previdenza meritano risposte concrete. Il governo ha fatto un primo passo… - Rodica17957578 : RT @antoniomisiani: Le richieste dei sindacati su fisco, lavoro e previdenza meritano risposte concrete. Il governo ha fatto un primo passo… - pdnetwork : RT @antoniomisiani: Le richieste dei sindacati su fisco, lavoro e previdenza meritano risposte concrete. Il governo ha fatto un primo passo… - PandiniAle : RT @antoniomisiani: Le richieste dei sindacati su fisco, lavoro e previdenza meritano risposte concrete. Il governo ha fatto un primo passo… - antoniomisiani : Le richieste dei sindacati su fisco, lavoro e previdenza meritano risposte concrete. Il governo ha fatto un primo p… -

Ultime Notizie dalla rete : Fisco decontribuzione

... 1,5 miliardi andranno ad unauna tantum per lavoratori dipendenti con fasce di ... Maurizio Landini ha avvertito che 'se su pensioni,e precarietà le cose rimarranno come adesso, ......5 miliardi ad un intervento dilimitato al 2022. Da verificare i dettagli che ... Per Landini 'sulnon siamo soddisfatti : non abbiamo avuto le risposte che ci aspettavamo ed e' ...Il governo ha inoltre dato la disponibilità ad aumentare la no tax area per i pensionati a 8.500 euro. Bombardieri ha segnalato che restano penalizzate le classi economiche tra zero e 26 mila euro E c ...Nelle intenzioni del governo, questi soldi saranno destinati in parte al taglio delle bollette, in parte a una decontribuzione una tantum. (La Stampa) Un altro miliardo, invece, dovrebbe andare al ...