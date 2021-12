Fiorentina, doppia offerta in arrivo per Vlahovic: la Premier chiama (Di venerdì 3 dicembre 2021) Calciomercato Fiorentina: per il cartellino di Vlahovic sarebbe in arrivo sulla scrivania viola una doppia offerta dalla Premier League Manchester City e Arsenal fanno sul serio per Dusan Vlahovic. È quanto sostiene il Corriere dello Sport, spiegando come i due club di Premier League sarebbero pronti ad avanzare un’offerta plurimilionaria per l’attaccante serbo già a gennaio. Risulta difficile, comunque, che Commisso lasci partire il suo giocatore già nella sessione invernale. Se il Tottenham sembra defilarsi man mano dalla corsa, è il Manchester City ora ad essere balzato in pole position. Il club di Guardiola, infatti, formulerà una super-offerta alla Fiorentina, cercando di superare la concorrenza ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Calciomercato: per il cartellino disarebbe insulla scrivania viola unadallaLeague Manchester City e Arsenal fanno sul serio per Dusan. È quanto sostiene il Corriere dello Sport, spiegando come i due club diLeague sarebbero pronti ad avanzare un’plurimilionaria per l’attaccante serbo già a gennaio. Risulta difficile, comunque, che Commisso lasci partire il suo giocatore già nella sessione invernale. Se il Tottenham sembra defilarsi man mano dalla corsa, è il Manchester City ora ad essere balzato in pole position. Il club di Guardiola, infatti, formulerà una super-alla, cercando di superare la concorrenza ...

Advertising

man29ny : RT @PBerizzi: La doppia vergogna degli ultrà della Fiorentina. Dopo il caso delle molestie alla cronista Greta Beccaglia, ecco lo striscion… - CalcioNews24 : Due club inglesi pronti a bussare alla porta della #Fiorentina per #Vlahovic - uniaffittisi : #offrocasa Camera Doppia Via Fiorentina a 175 Euro #cameradoppia #uniaffitti #offerta #affitto #siena - junews24com : Vlahovic Juve: doppia offerta in arrivo per l’attaccante. Tutti i dettagli - alfadixit : RT @PBerizzi: La doppia vergogna degli ultrà della Fiorentina. Dopo il caso delle molestie alla cronista Greta Beccaglia, ecco lo striscion… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina doppia Serie A, 2 pareggi chiudono 15esima giornata: Torino - Empoli 2 - 2, Lazio - Udinese 4 - 4. Il tabellino di Lazio - Udinese 4 - 4 vedi anche Serie A: bene Juve, Atalanta e Fiorentina, Verona -... Espulsi: al 12' st Patric e al 24' st Molina per doppia ammonizione, Walace per comportamento ...

Doppia sconfitta Così la zona Champions vola via con l' Atalanta a +6 e le inseguitrici tornate sotto: Juve e Fiorentina a - 1 alle quali, grazie al successo di ieri, si è aggiunto proprio il Bologna . E oggi all'...

Fiorentina, doppia offerta in arrivo per Vlahovic: la Premier chiama Calcio News 24 Calciomercato Milan, colpo in difesa: doppia opzione dalla Serie A Il Milan già pensa ad un nuovo innesto per rimpiazzare Kjaer a gennaio. Spuntano due profili dal campionato italiano di Serie A.

Vlahovic Juve: doppia offerta in arrivo per l’attaccante. Tutti i dettagli Vlahovic Juve: doppia offerta in arrivo per l’attaccante. Tutti i dettagli legati al futuro del centravanti della Fiorentina Manchester City e Arsenal fanno sul serio per Dusan Vlahovic. È quanto sost ...

Il tabellino di Lazio - Udinese 4 - 4 vedi anche Serie A: bene Juve, Atalanta e, Verona -... Espulsi: al 12' st Patric e al 24' st Molina perammonizione, Walace per comportamento ...Così la zona Champions vola via con l' Atalanta a +6 e le inseguitrici tornate sotto: Juve ea - 1 alle quali, grazie al successo di ieri, si è aggiunto proprio il Bologna . E oggi all'...Il Milan già pensa ad un nuovo innesto per rimpiazzare Kjaer a gennaio. Spuntano due profili dal campionato italiano di Serie A.Vlahovic Juve: doppia offerta in arrivo per l’attaccante. Tutti i dettagli legati al futuro del centravanti della Fiorentina Manchester City e Arsenal fanno sul serio per Dusan Vlahovic. È quanto sost ...