Fiorentina | Commisso ha la polmonite e torna negli Usa per curarsi

Rocco Commisso rientrerà oggi, 3 dicembre 2021, negli Usa a causa di una polmonite. Lo rende noto la Fiorentina spiegando in una nota apparsa sul sito viola che il presidente L'articolo proviene da Firenze Post.

