Fidanzata di Marcello Messina, svelata la nuova fiamma dell'ex Cavaliere, che ha abbandonato Uomini e Donne (Di venerdì 3 dicembre 2021) Marcello Messina è uno dei più noti Cavaliere dell'edizione 2021/2022 di Uomini e Donne. Marcello Messina si è reso protagonista soprattutto grazie alla sua conoscenza con Ida Platano. Tra i due è nata una vicinanza molto stretta, che è andata anche sul lato fisico. La storia si è comunque conclusa velocemente, soprattutto per volere del Cavaliere. Marcello Messina, infatti, non riusciva a lasciarsi andare con la Dama e a provare qualcosa di più. In seguito il Cavaliere ha provato a conoscere un'altra Dama, ma, anche in questo caso, Marcello Messina non è riuscito a lasciarci andare. Il Cavaliere ha, in seguito, deciso di lasciare il dating

