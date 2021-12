Fiction Mediaset | nella prossima stagione l’arrivo di Massimo Ranieri Su Canale 5 incremento delle serate dedicate al genere

(Di venerdì 3 dicembre 2021)Laè rinata. Dopo un periodo di quasi assenza dai teleschermi, dopo anni di esperimenti mal riusciti, finalmente5 ha costruito una nuova identità seriale, alla quale il pubblico sta rispondendo positivamente. Titoli come Luce dei Tuoi Occhi, Buongiorno, Mamma! e Storia di una Famiglia Perbene hanno viaggiato su una media di share di circa il 17%, risultato impensabile fino a qualche tempo fa, e può dirsene soddisfatto Daniele Cesarano, Head of Dramadal 2017, che in un’intervista a Tivù ha commentato i nuovi progetti della rete. Attualmente5 offre una sola serata dia settimana e questo in virtù della scelta, attuata anni fa, di dedicare il prime time prevalentemente ...

Advertising

bubinoblog : FICTION MEDIASET: NUOVA SERIE CON MASSIMO RANIERI. CHI CERCA INNOVAZIONE VA ALTROVE - ChiaraGringo_98 : #unprofessore La ragazza che interpreta Luna é bravissima, mi ricordo di questa ragazza da Oltre La Soglia, altro… - CorneliaHale94 : Sissi, la storia dell'iconica principessa dalla bellezza leggendaria. Da adolescente spensierata a regina il passo… - dumurin : @Ilsuperbo89 cerca trame forti come dici e anche cast amati dal pubblico di rete. se manca una delle 2 cose le fict… - Ilsuperbo89 : #TuttaColpadiFreudLaSerie debutta floppando.Mi sembra che il pubblico Mediaset cerchi bei drammoni a tinte forti,th… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiction Mediaset

... in prima serata, sui principali canali RAI , NUOVA SOCIETA' TELEVISIVA ITALIANA e: RAI ... TV8: Petra Per gli appassionati delleitaliane su Tv 8 , andrà in onda stasera, in seconda ...... giovedì 2 dicembre 2021 , tanti programmi e film in prima serata sui canali Rai e. Dalle ore 10:00 i dati di ascolto per la serata di ieri, giovedì 2 dicembre. Su Rai 1 la'Un ...La Fiction Mediaset è rinata. Dopo un periodo di quasi assenza dai teleschermi, dopo anni di esperimenti mal riusciti, finalmente Canale 5 ha costruito una nuova identità seriale, alla quale il pubbli ...Di seguito, vi indichiamo dove rivedere la replica di Tutta colpa di Freud La Serie in streaming e in tv La prima puntata ha registrato il 12,6% di share. Ha esordito ieri sera su Canale 5, come ultim ...