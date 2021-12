Fiction Mediaset | arriva Massimo Ranieri Le serate aumentano a 35 40 novità

(Di venerdì 3 dicembre 2021)Laè rinata. Dopo un periodo di quasi assenza dai teleschermi, dopo anni di esperimenti mal riusciti, finalmente Canale 5 ha costruito una nuova identità seriale, alla quale il pubblico sta rispondendo positivamente. Titoli come Luce dei Tuoi Occhi, Buongiorno, Mamma! e Storia di una Famiglia Perbene hanno viaggiato su una media di share di circa il 17%, risultato impensabile fino a qualche tempo fa, e può dirsene soddisfatto Daniele Cesarano, Head of Dramadal 2017, che in un’intervista a Tivù ha commentato i nuovi progetti della rete. Attualmente Canale 5 offre una sola serata dia settimana e questo in virtù della scelta, attuata anni fa, di dedicare il prime time prevalentemente all’intrattenimento, differenziandosi “rispetto a ...

