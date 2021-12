Fiat 500, la prova del cinquino che diventa mild hybrid (Di venerdì 3 dicembre 2021) L'integrazione ibrida su Fiat 500 migliora l'efficienza dell'utilitaria più apprezzata in Italia. La nuova unità di potenza è composta da un motore 1.0 litri tre cilindri benzina coadiuvato da un ... Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 3 dicembre 2021) L'integrazione ibrida su500 migliora l'efficienza dell'utilitaria più apprezzata in Italia. La nuova unità di potenza è composta da un motore 1.0 litri tre cilindri benzina coadiuvato da un ...

Advertising

HDmotori : RT @HDmotori: La 500 torna ad essere l'elettrica più venduta in Italia a novembre 2021 - cornishcarspots : @CitroenAcadiane Datsun 120Y Coupé, Renault 5 Mk1, N10 Datsun Cherry Coupé, Fiat Uno 70S, Fiat Tipo DGT, Fiat Punto… - krinet : RT @vaielettrico: La ricarica a induzione, senza fili, si sperimenta in una pista di prova creata dalla @Brebemi_A35 in #Lombardia. Auto e… - arbmacip : RT @vaielettrico: La ricarica a induzione, senza fili, si sperimenta in una pista di prova creata dalla @Brebemi_A35 in #Lombardia. Auto e… - Enricopalacino : RT @vaielettrico: La ricarica a induzione, senza fili, si sperimenta in una pista di prova creata dalla @Brebemi_A35 in #Lombardia. Auto e… -