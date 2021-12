Feltri: “Stanno facendo credere alla gente che palpare un sedere è reato” (Di venerdì 3 dicembre 2021) Vittorio Feltri, noto giornalista italiano, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli a proposito della vicenda che riguarda la giornalista Greta Beccaglia; di seguito una parte del suo intervento: “È stata una cafonata, non aggressione. Un conto è una villanata punita, ma pensare che questo tifoso meriti un ergastolo è assurdo, non ha fatto cascare le torri gemelle. palpare il sedere ad una ragazza non è violenza. Rientra nei limiti del patteggiamento”. Greta BeccagliaQuesta l’opinione di Feltri, che condanna il gesto del tifoso viola ma allo stesso tempo, si schiera a favore del supporter della Fiorentina, il quale in questi giorni, sta subendo un vero e proprio attacco mediatico su tutti i fronti. Dunque, secondo ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 3 dicembre 2021) Vittorio, noto giornalista italiano, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli a proposito della vicenda che riguarda la giornalista Greta Beccaglia; di seguito una parte del suo intervento: “È stata una cafonata, non aggressione. Un conto è una villanata punita, ma pensare che questo tifoso meriti un ergastolo è assurdo, non ha fatto cascare le torri gemelle.ilad una ragazza non è violenza. Rientra nei limiti del patteggiamento”. Greta BeccagliaQuesta l’opinione di, che condanna il gesto del tifoso viola ma allo stesso tempo, si schiera a favore del supporter della Fiorentina, il quale in questi giorni, sta subendo un vero e proprio attacco mediatico su tutti i fronti. Dunque, secondo ...

