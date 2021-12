Federica Pellegrini e Matteo Giunta progettano il futuro: viaggi, figli e nozze (Di venerdì 3 dicembre 2021) Una fine, ma anche un nuovo inizio per Federica Pellegrini che a Riccione ha dato l’addio al nuoto. Fuori dalla vasca però la aspetta un futuro radioso, a cominciare dalle nozze in programma con Matteo Giunta. Il desiderio è quello di mettere su famiglia, avere figli (“basta che siano sportivi” dice lui), fare un viaggio intorno al mondo… sempre insieme, l’uno accanto all’altra. Al termine della sua ultima gara, Federica ha postato sui social una serie di scatti per celebrare il momento. Tra gli abbracci con i genitori, il tuffo con Giovanni Malagò, i tifosi sugli spalti e le colleghe/rivali in acqua, spicca quel bacio con Matteo, più unico che raro per una coppia così schiva e attenta alla privacy come sono sempre ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 3 dicembre 2021) Una fine, ma anche un nuovo inizio perche a Riccione ha dato l’addio al nuoto. Fuori dalla vasca però la aspetta unradioso, a cominciare dallein programma con. Il desiderio è quello di mettere su famiglia, avere(“basta che siano sportivi” dice lui), fare uno intorno al mondo… sempre insieme, l’uno accanto all’altra. Al termine della sua ultima gara,ha postato sui social una serie di scatti per celebrare il momento. Tra gli abbracci con i genitori, il tuffo con Giovanni Malagò, i tifosi sugli spalti e le colleghe/rivali in acqua, spicca quel bacio con, più unico che raro per una coppia così schiva e attenta alla privacy come sono sempre ...

