Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e dormitorio abusivo | la scoperta a Villa Gordiani

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Unall’interno di quella che doveva essere un’associazione culturale, due locali sotto sequestro e due persone denunciate per. Ma non solo. Anche gravi carenze igienico-sanitarie e mancata osservanza delle misure in materia di sicurezza, con rischi per la salute collettiva, violazione delle norme nel settore edilizio. Queste le principali irregolarità riscontrate dalla Polizia Locale di Roma Capitale, V Gruppo “Prenestino”, diretto dal Dirigente Mario De Sclavis, al termine di un’indagine che ha portato alla denuncia di due persone, un uomo e una donna di 66 anni. Entrambi responsabile di un’associazione, i due avevano trasformato i locali, destinati ad un uso ludico-ricreativo e culturale, in un vero e proprio ...