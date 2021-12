Advertising

sportli26181512 : Fantacalcio, chi schierare: formazioni, titolari e indisponibili 16ª giornata: Milan-Salernitana accenderà il pross… - serieAnews_com : ?? Alle 18, siamo in DIRETTA su TWITCH ?? - Fantacalciok : Consigli fantacalcio, 16° giornata Serie A 2021/2022: ecco chi schierare - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? UFFICIALE - #Arnautovic, buone notizie dagli esami: ecco quanto starà fuori ? - SOSFanta : ?? UFFICIALE - #Arnautovic, buone notizie dagli esami: ecco quanto starà fuori ? -

Ultime Notizie dalla rete : Fantacalcio chi

Il tour de force di campionato edopo il turno infrasettimanale continua con la sedicesima giornata. Milan - Salernitana di sabato alle ore 15 inaugura questo turno che si concluderà lunedì sera con Cagliari - Torino . ...Andiamo a vedereha fatto bene in otticain questo intenso turno. Pasalic e i suoi fratelli ? Tutti i fari sono puntati su Mario Pasalic (voto 8 - 29 crediti): il centrocampista della ...Sanabria, Messias, Scamacca, Morata, Lautaro Martinez: chi gioca e i consigli per la 16ª giornata. Portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti da schierare.La sfida tra Spezia e Sassuolo è una delle partite di questa domenica di Serie A. Una partita dal risultato che non può certo essere scontato. Certo, il Sassuolo parte forse come favorito, ma sappiamo ...