Fall Guys | Come sbloccare GRATIS il costume da Sackboy

(Di venerdì 3 dicembre 2021) In questi giorni e fino al 5 Dicembre, potreteildaper, dunque se avete accantonato il titolo per un breve periodo, vi consigliamo di tornare a giocare per non lasciarvi sfuggire questa perla, tenendo presente che da qualche giorno è iniziata la Stagione 6, la quale vi permetterà diildi Jin Sakai completando il Pass.ottenere la Skin delSe siete cresciuti con Little Big Planet, non potete lasciarvi sfuggire la Skin del. Gli oggetti sbloccabili sono: Soprannome “Knitted Knight” – 100 Punti Pattern “” – 200 ...

- PlayStationIT : Tuffati in Fall Guys con la sfida di Sackboy, fino al 5 dicembre! Sackboy arriva nella Blunderdome con un sacco pieno di…

Come al solito, però, le follie di metà settimana proposte da Steam non si limitano a offrire un solo gioco scontato, ma questa settimana potete acquistare a basso prezzo anche Fall Guys. In questi giorni e fino al 5 Dicembre, potrete sbloccare gratis il costume da Sackboy per Fall Guys, dunque se avete accantonato il titolo per un breve ... Fall Guys è uno dei giochi che sta maggiormente spopolando in questo periodo. Si tratta di un titolo in grado di mettere alla prova le tue abilità al ...