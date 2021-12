Fair Play Finanziario, la UEFA sanziona 8 club: ci sono Porto e Sporting (Di venerdì 3 dicembre 2021) La UEFA ha punito 8 club (tra cui Porto e Sporting Lisbona), colpevoli di non aver rispettato il Fair Play Finanziario La Prima Sezione dell’Organo di Controllo Finanziario dei club della UEFA (CFCB) ha annunciato che otto club sono stati sanzionati per non aver rispettato il requisito di “nessun debito scaduto” relativo al Fair Play Finanziario. Si tratta di FC Astana (KAZ), CFR 1907 Cluj (ROU), PFC CSKA-Sofia (BUL), Mons Calpe SC (GIB), FC Porto (POR), Real Betis Balompié (ESP), CD Santa Clara (POR) e Sporting clube de Portugal (POR). L’Astana e il Cluj ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Laha punito 8(tra cuiLisbona), colpevoli di non aver rispettato ilLa Prima Sezione dell’Organo di Controllodeidella(CFCB) ha annunciato che ottostatiti per non aver rispettato il requisito di “nessun debito scaduto” relativo al. Si tratta di FC Astana (KAZ), CFR 1907 Cluj (ROU), PFC CSKA-Sofia (BUL), Mons Calpe SC (GIB), FC(POR), Real Betis Balompié (ESP), CD Santa Clara (POR) ee de Portugal (POR). L’Astana e il Cluj ...

