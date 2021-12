Facciamo sesso, siamo disabili (Di venerdì 3 dicembre 2021) Nel cortometraggio Sensuability, Armanda Salvucci finisce - per gaudente ed altrettanto simbolica vendetta - a letto col marito di una donna che, smorfiosa, le ha appena domandato che cosa ci dovrà mai fare lei in casa di un... Leggi su today (Di venerdì 3 dicembre 2021) Nel cortometraggio Sensuability, Armanda Salvucci finisce - per gaudente ed altrettanto simbolica vendetta - a letto col marito di una donna che, smorfiosa, le ha appena domandato che cosa ci dovrà mai fare lei in casa di un...

GraziA84830339 : @albertopiva_tv @marioadinolfi Vitale vero? Come facciamo senza? Si ribalta tutta la nostra visione del mondo. Io c… - agustdssmile : l'afobia dietro il 'tutti facciamo sesso e a tutti piace il sesso' per difendervi perché fate tweet sconcertanti è molto interessante - _vvvittoria : RT @ilaryflames: fanculo il sesso, guardiamo tutti i film disney mentre ci facciamo i grattini - flxck3r : Patrick facciamo tanto sesso - inarmsofteto : a breve condannate in tribunale per i tweet hard che facciamo ogni giorno su quei poveri ragazzi innocenti terroriz… -