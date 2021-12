“Fa molto male”. Brutto infortunio per Iva Zanicchi: cosa è successo e come sta (Di venerdì 3 dicembre 2021) Non c’è pace per la cantante Iva Zanicchi. Dopo aver combattuto mesi fa contro la dura battaglia del coronavirus, adesso è rimasta vittima di un incidente. Ed è stata lei stessa a raccontare quello che le è successo con un video pubblicato sul social network Instagram. Ha poi spiegato nei dettagli cosa le sia capitato e ha voluto dunque fare chiarezza con i suoi fan. Ovviamente è stata costretta a ricorrere a delle cure di un esperto, infatti si è immortalata all’interno di uno studio medico. Proprio alcuni giorni fa Milly Carlucci aveva annunciato lei a ‘Ballando con le stelle’: “Sabato prossimo avremo come ballerini per una notte Iva Zanicchi e Gabriel Garko!”. Ora toccherà alla cantante e all’attore dare il meglio di sé sulla pista dello show il 4 dicembre. Ma non è finita qua, perché la ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 3 dicembre 2021) Non c’è pace per la cantante Iva. Dopo aver combattuto mesi fa contro la dura battaglia del coronavirus, adesso è rimasta vittima di un incidente. Ed è stata lei stessa a raccontare quello che le ècon un video pubblicato sul social network Instagram. Ha poi spiegato nei dettaglile sia capitato e ha voluto dunque fare chiarezza con i suoi fan. Ovviamente è stata costretta a ricorrere a delle cure di un esperto, infatti si è immortalata all’interno di uno studio medico. Proprio alcuni giorni fa Milly Carlucci aveva annunciato lei a ‘Ballando con le stelle’: “Sabato prossimo avremoballerini per una notte Ivae Gabriel Garko!”. Ora toccherà alla cantante e all’attore dare il meglio di sé sulla pista dello show il 4 dicembre. Ma non è finita qua, perché la ...

