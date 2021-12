F1: Leclerc, c'è tanto da lavorare sulla mia macchina (Di venerdì 3 dicembre 2021) "Mi dispiace per la squadra che dovrà fare un gran lavoro per rimettere a posto la mia macchina e farò di tutto per ripagare il loro sforzo con il miglior risultato possibile". E' l'impegno di Charles ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 3 dicembre 2021) "Mi dispiace per la squadra che dovrà fare un gran lavoro per rimettere a posto la miae farò di tutto per ripagare il loro sforzo con il miglior risultato possibile". E' l'impegno di Charles ...

Advertising

glooit : F1: Leclerc, c'è tanto da lavorare sulla mia macchina leggi su Gloo - Raffipaffy : @ScuderiaFerrari @Charles_Leclerc Charles sta bene e questa è la cosa più importante. Ora forza ragazzi, sappiamo c… - RollingGuitar : Diciamo che il rapporto di Leclerc coi cittadini non è migliorato quest'anno. L'importante è che stia bene. Tanto l… - Sabrina63967774 : RT @lovingleclerc2: @ScuderiaFerrari @Charles_Leclerc ???????????????? Forza ragazzi, ci sarà tanto lavoro da fare ma confidiamo in voi! https://… - Cigdem_Ferdi_35 : RT @lovingleclerc2: @ScuderiaFerrari @Charles_Leclerc ???????????????? Forza ragazzi, ci sarà tanto lavoro da fare ma confidiamo in voi! https://… -