F1 GP Arabia Saudita, qualifiche domani in tv: canale, orario e streaming

Tempo di verdetti nella contesa tra Max Verstappen e Lewis Hamilton. Tutto pronto per il ventunesimo appuntamento della stagione di Formula 1. Dopo il Qatar, i riflettori si accendono sul circuito di Jeddah, nel week end 3-5 dicembre, in occasione del Gp dell'Arabia Saudita. Dopo le sessioni di prove libere del venerdì, è tempo di qualifiche. Si parte alle 18:00 di sabato 4 dicembre. Potrete seguirle in diretta tv su Sky Sport Formula 1 (canale 207), Sky Sport Uno e in streaming su Sky Go, oltre che in chiaro su TV8 ma in differita dalle 20:15. Sportface.it invece vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale a partire dall'inizio.

L'intera programmazione Sky del sabato di motori
Sabato 4 dicembre
Ore 13.25: sprint race 1 F2
Ore 14.45: Paddock Live
Ore 15: prove libere 3 F1
Ore 16: ...

