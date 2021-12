F1 GP Arabia Saudita 2021, Verstappen: “Pista fantastica, pronto a dar tutto in qualifica” (Di venerdì 3 dicembre 2021) “Nel complesso è una Pista davvero fantastica, ci sono molte curve veloci ed è divertente da guidare. Abbiamo faticato a scaldare le gomme nelle FP2, cosa che ovviamente esamineremo. Poi abbiamo apportato alcune modifiche dalle FP1 alle FP2 che non hanno funzionato, ma speriamo di poter trovare il giusto set-up durante le qualifiche di domani”. Così Max Verstappen al termine del venerdì di prove libere del Gran Premio dell’Arabia Saudita di Formula 1, probabilmente decisivo per la lotta al titolo: “Ci sono ovviamente molte cose su cui lavorare e migliorare, quindi vedremo cosa possiamo fare per ottenere più ritmo dalla macchina durante la notte. In vista delle qualifiche, penso che potrebbe essere piuttosto difficile con il traffico, ma in generale è difficile dire come andrà il sabato perché ... Leggi su sportface (Di venerdì 3 dicembre 2021) “Nel complesso è unadavvero, ci sono molte curve veloci ed è divertente da guidare. Abbiamo faticato a scaldare le gomme nelle FP2, cosa che ovviamente esamineremo. Poi abbiamo apportato alcune modifiche dalle FP1 alle FP2 che non hanno funzionato, ma speriamo di poter trovare il giusto set-up durante le qualifiche di domani”. Così Maxal termine del venerdì di prove libere del Gran Premio dell’di Formula 1, probabilmente decisivo per la lotta al titolo: “Ci sono ovviamente molte cose su cui lavorare e migliorare, quindi vedremo cosa possiamo fare per ottenere più ritmo dalla macchina durante la notte. In vista delle qualifiche, penso che potrebbe essere piuttosto difficile con il traffico, ma in generale è difficile dire come andrà il sabato perché ...

