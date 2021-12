F1 GP Arabia Saudita 2021, Sainz: “Sento fiducia, ho trovato ritmo” (Di venerdì 3 dicembre 2021) “È un circuito molto diverso dagli altri. L’intensità, l’adrenalina che ti dà non le vivevo da molto. Si tratta di una pista particolare, sei ad altissima velocità e molto vicino ai muri, così cerchi di guadagnare più centimetri possibili”. Lo ha detto il pilota della Ferrari, Carlos Sainz, al termine del venerdì in compagnia delle prove libere del Gran Premio dell’Arabia Saudita di Formula 1: “Siamo riusciti a rimanere incolumi, spero di continuare. Sento fiducia, ho trovato ritmo passo dopo passo, anche se il ritmo lo abbiamo avuto da subito. Dobbiamo analizzare la situazione a livello di carburante, sarà una lotta serrata con Alpine, Alpha Tauri e McLaren”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 3 dicembre 2021) “È un circuito molto diverso dagli altri. L’intensità, l’adrenalina che ti dà non le vivevo da molto. Si tratta di una pista particolare, sei ad altissima velocità e molto vicino ai muri, così cerchi di guadagnare più centimetri possibili”. Lo ha detto il pilota della Ferrari, Carlos, al termine del venerdì in compagnia delle prove libere del Gran Premio dell’di Formula 1: “Siamo riusciti a rimanere incolumi, spero di continuare., hopasso dopo passo, anche se illo abbiamo avuto da subito. Dobbiamo analizzare la situazione a livello di carburante, sarà una lotta serrata con Alpine, Alpha Tauri e McLaren”. SportFace.

