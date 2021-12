F1, GP Arabia Saudita 2021: inizia il weekend di Jeddah, due sessioni di prove libere per scoprire il nuovo “cittadino” (Di venerdì 3 dicembre 2021) Scatta ufficialmente il fine settimana dell’attesissimo Gran Premio dell’Arabia Saudita, ventunesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021, e il campionato entra nel suo rush finale. La sfida tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, che ha contraddistinto tutta la stagione, si trova davanti ad un momento, forse, decisivo. L’olandese, che sbarca a Jeddah (per una prima volta assoluta in questa Nazione) con 8 punti di vantaggio sul rivale, ha almeno sulla carta la possibilità di vincere il titolo con una gara d’anticipo, ma sa perfettamente che il suo obiettivo non sarà facile. La giornata odierna, come tradizione, sarà dedicata alle prime due sessioni di prove libere sott (FP1 alle ore 14.30 italiane, FP2 alle ore 18.00, per cui sotto la luce dei ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 dicembre 2021) Scatta ufficialmente il fine settimana dell’attesissimo Gran Premio dell’, ventunesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno, e il campionato entra nel suo rush finale. La sfida tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, che ha contraddistinto tutta la stagione, si trova davanti ad un momento, forse, decisivo. L’olandese, che sbarca a(per una prima volta assoluta in questa Nazione) con 8 punti di vantaggio sul rivale, ha almeno sulla carta la possibilità di vincere il titolo con una gara d’anticipo, ma sa perfettamente che il suo obiettivo non sarà facile. La giornata odierna, come tradizione, sarà dedicata alle prime duedisott (FP1 alle ore 14.30 italiane, FP2 alle ore 18.00, per cui sotto la luce dei ...

