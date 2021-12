F.1: Gp Arabia Saudita, Sainz 'Trovato ritmo passo dopo passo' (Di venerdì 3 dicembre 2021) "Con Alpine, Alpha Tauri e McLaren sarà lotta serrata" GEDDA (Arabia Saudita) - "È un circuito molto diverso dagli altri. L'intensità, l'adrenalina che ti dà non le vivevo da molto. Si tratta di una ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 3 dicembre 2021) "Con Alpine, Alpha Tauri e McLaren sarà lotta serrata" GEDDA () - "È un circuito molto diverso dagli altri. L'intensità, l'adrenalina che ti dà non le vivevo da molto. Si tratta di una ...

Advertising

elio_vito : Trovate la differenza, domenica si corre il Gran Premio dell'Arabia Saudita e Hamilton dichiara che non è a suo agi… - amnestyitalia : Arabia Saudita: il Gran premio di Formula 1 non distolga l’attenzione dalla tragica situazione dei diritti umani - SkySportF1 : ? A MURO LECLERC ?? Finiscono così le FP2 IL RESOCONTO ?? - P300it : F1 | GP Arabia Saudita 2021: Telaio e Power Unit di Leclerc OK dopo il botto in FP2 ? di Alessandro Secchi ??… - FUnoAT : #F1 #FUnoAT #SaudiArabiaGP???? Gp Arabia Saudita 2021-Sainz fiducioso: ho trovato ritmo nell’arco della sessione -