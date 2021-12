Ex Milan – Higuain: ‘Stavo per lasciare il calcio, ho continuato per mia madre’ (Di sabato 4 dicembre 2021) Gonzalo Higuain, ex attaccante del Milan tra le tante, ha rilasciato delle dichiarazioni importanti sul suo recente passato Leggi su pianetamilan (Di sabato 4 dicembre 2021) Gonzalo, ex attaccante deltra le tante, ha rilasciato delle dichiarazioni importanti sul suo recente passato

Advertising

gilnar76 : Higuain shock: «Stavo per lasciare il calcio. Non volevo ritornare alla Juve» #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - PianetaMilan : Ex @acmilan - @G_Higuain : 'Stavo per lasciare il calcio, ho continuato per mia madre' #ACMilan #Milan… - ILCARRODIPELLE1 : @giovaknd @SICULOOO Se succede compro i biglietti per il settore ospiti in Milan-Napoli e ci vado con la maglia Higuain 9 - LEPRAIOLO83 : @salda__ @DiMarzio Tipo Bonucci e Higuain ....al milan - Paolo78475202 : @Gianluc51789947 @internazionaleL Non guardo quasi mai in casa d'altri...ma mi sarei a che un po' rotto il cazzo I… -