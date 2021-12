Ex discussa tronista rivela la verità | “Ho avuto il Covid | sensazione bruttissima”

Leggi su altranotizia

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Un’exdel dating show di Canale Cinque ha parlato apertamente della sua malattia: l’influencer è stata contagiata dal-19 e per lei quell’esperienza è stata davvero tremenda. Ecco cosa ha raccontato. Uomini e Donne, ex-AltranotiziaUn’exdi Uomini e Donne ha contratto ila novembre e solo in queste ultime ore ne ha parlato tramite delle Instagram stories ai suoi followers. Ecco che cosa ha detto. Excontagiata dal-19 L’exdi cui stiamo parlando è Angela Nasti. Ha partecipato al programma di Uomini e Donne, come, nell’edizione 2018/2019. Mostrando sin da subito un carattere determinato e forte che spesso le ha causato anche dei contrasti. Durante il ...